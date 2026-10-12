(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Si confermano positive le principali borse europee al passaggio di metà seduta, mentre i future Usa sono contrastati. Madrid riduce il rialzo allo 0,8%, Francoforte e Londra salgono dello 0,7%, Milano dello 0,65% e Parigi dello 0,25%. In assenza di dati macro rilevanti gli occhi sono puntati sulle prime trimestrali. Oggi tocca a Lvmh, domani invece ai colossi bancari JpMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo e Citigroup. Inverte la rotta il greggio (Wti +0,98% a 92,8 dollari al barile) e accelera il gas (+2,35% a 83,36 euro al MWh), con l'arrivo dell'inverno e la manutenzione straordinaria a un impianto in Norvegia. Poco mosso l'oro (- 0,12% a 4.172,01 dollari l'oncia). Risale il dollaro a 1,11 sull'euro, stabile invece la sterlina a 1,32 dollari. Si allarga a 110,5 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,3 punti al 4,57%, quello tedesco di 1,5 punti al 3,46% e quello francese in rialzo di 1,4 punti al 4,86%. In luce Stellantis (+2,1%) e Renult (+1,85%) nel primo giorno di apertura del Salone di Parigi e dopo il tetto alle importazioni di auto ibride concordato tra Ue e Cina. Più cauta Volkswagen (+0,5%), che ha diffuso i dati sulle vendite dei primi 9 mesi, scivolando proprio in Cina. Va meglio a Porsche (+1,75%), caute invece Ferrati (+0,4%), Mercedes (+0,35%) e Bmw (+0,25%). Acquisti sui bancari Bper (+2,2%), Commerzbank (+1,6%), SocGen (+1,55%), Mps (+1,35%), Intesa (+1,2%) e Banco Bpm (+0,85%). Poco mossa Unicredit (+0,35%). Contrastati i petroliferi Eni (+0,8%), Shell (+0,25%), TotalEnergies (-0,05%) e Bp (-0,25%). (ANSA).