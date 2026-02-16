(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Si conferma piuttosto interlocutorio l'avvio di settimana per le principali borse europee nel giorno in cui a New York i listini sono chiusi per celebrare la nascita di George Washington. La migliore è Madrid (+0,9%), Milano, Parigi e Londra guadagnano poco più dello 0,2%, mentre Francoforte cede lo 0,15% circa. Si assesta sotto i 61 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,5 punti al 3,36%, quello tedesco di 0,7 punti al 2,48% e quello francese di 0,6 punti al 3,,33%. Sale il dollaro a 84,31 centesimi e 73,31 penny, mentre cedono l'oro (-0,23% a 4.994,45 dollari l'oncia) e l'argento (-0,23% a 76,97 dollari l'oncia). Contrastati il greggio (Wti +0,57% a 63,25 dollari al barile) e il gas naturale, che con un calo del 4,05% a 31,19 euro al MWh si riporta sopra quota 31 euro. In luce tra i bancari NatWest (+4,24%), spinta dal rialzo del 45% del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Citigroup, nel giorno dell'avvio dell'annunciato piano di riacquisto titoli per 750 milioni di sterline (862,36 milioni di euro). Seguono SocGen (+3,12%), Barclays (+2,35%), Bper (+1,52%), Mediobanca (+1,4%), Unicredit (+1,33%), Mps (+1,07%) e Intesa (-0,2%). Sale il comparto della difesa con Melrose (+4,5%), Babcock International (+3,4%) e Leonardo (+2,88%). Si muove a cavallo della parità invece Fincantieri. Contrastati gli automobilistici Stellantis (+1,2%), Bmw (+0,95%), Ferrari (-0,65%) e Renault (-1,55%). (ANSA).