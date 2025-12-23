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(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Avvio poco mosso per le Borse nell'antivigilia di Natale. Londra apre a -0,07%, Parigi a -0,01% e Francoforte fa segnare all'indice un +0,06 per cento. Comprati i titoli del settore sanitario, con Novo Nordisk in rialzo del 5,9%; anche i settori difensivi, tra cui telecomunicazioni e servizi finanziari, salgono mentre i titoli legati a viaggi, tempo libero ed energia restano indietro. Ryanair, colpita da una sanzione dell'Antitrust italiano, cede lo 0,6 per cento. (ANSA).