(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Borse europee immobili con gli indici Usa in lieve calo e pochi scambi nell'ultima seduta prima di Ferragosto. Oscillano a cavallo della parità Milano, Londra, Parigi e Madrid, mentre Francoforte guadagna lo 0,6%. In calo le vendite al dettaglio Usa in luglio (-0,6% contro il +0,1% previsto), cresce invece dello 0,4% del Pil dell'Eurozona. Lo spread Btp-Bund sale a 77,1 punti con il rendimento annuo italiano in rialzo di 7 punti al 3,96%, quello tedesco di 6,2 punti al 3,19% e quello francese di 8,4 punti al 4%. Si rafforzano l'euro e la sterlina, scambiati rispettivamente a 1,16 e 1,35 dollari, mentre riprende a salire il greggio (Wti +0,54% a 81,68 dollari al barile) e accelera il gas (+1,7% a 61,4 euro al MWh) con le scorte Ue al di sotto della media storica. Proseguono le prese di beneficio sui produttori di semiconduttori Asml (-1,53%), Stm (-1,5%), Soitec (-1,24%) ed Asm (-1,1%). In rialzo i petroliferi Repsol (+1,25%), Shell (+1,15%), TotalEnergies (+0,66%) e Bp (+0,2%), invariata invece Eni (+0,3%). SZegno meno per il lusso con Pandora (-2,15%), Burberry (-1,25%), Richemont (-1,41%), Ferragamo (-1,6%), Cucinelli (-0,98%) e Moncler (-0,33%). In ordine sparso le banche, con rialzi per Intesa (+0,65%), Mps e Mediobanca (+0,6% entrambe) e Banco Bpm (+0,5%). Quasi ferma Bper (+0,04%), così come Unicredit (-0,04%). In campo automobilistico salgono Bmw (+1,1%) e Ferrari (+0,4%) e gira in calo Stellantis (-0,1%). (ANSA).