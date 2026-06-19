(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Le borse europee oscillano e fanno faticato a trovare una direzione precisa. Londra ha ripiegato in calo dello 0,16%, Parigi azzera i guadagni (+0,01%), Francoforte riduce il rialzo allo 0,15% e Milano tiene in progresso dello 0,7 per cento. I settori minerario, turistico e del tempo libero registrano i cali maggiori, mentre i settori energetico e dei media sovraperformano. Il petrolio resta sotto gli 80 euro (-0,3% a 79,6 dollari), il gas naturale rimbalza del 3,2% a 41,8 euro al megawattora. Lo spread tra Btp e Bund decennali si allarga a 71,4 punti. (ANSA).