(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Piazza Affari prosegue bene intonata (+0,52%) dietro a Francoforte (+1,4%) e a Parigi (+1%) mentre gli altri listini europei sono più incerti così come Wall Street in avvio, dopo le richieste di sussidi di disoccupazione superiori alle attese. A Londra (-0,02%) da segnalare il rally di Schoders (+28%) acquisita da Nuveen per quasi 10 miliardi sterline. L'annuncio ha contribuito a fermare il fuggi fuggi dai titoli del risparmio gestito visto alla viglia per i timori sull'Ai. A Milano Banca Generali (+3,8%) è stata promossa dagli analisti all'indomani dei conti, Mediolanum è in linea con l'indice (+0,68%), Fineco poco mossa (-0,15%). In vetta resta Fincantieri (+4,1%) nel giorno del Capital market day con l'indicazione di un ritorno al dividendo nel 2028. In fondo al listino sono invece scivolate oggi Buzzi (-5,5%) e le utilities: A2a (-5%), Enel (-3,6%), Hera (-1,8%). Fuori dal paniere principale è debole Mondadori (-0,94%) che ha diffuso preliminari e la guidance per il 2026, rimbalza Bff Bank (+7,5%). (ANSA).