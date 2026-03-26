(ANSA) - MILANO, 26 MAR - L'escalation in Iran spinge il petrolio (sopra i 95 dollari al barile) e tiene sotto pressione i mercati azionari. Le Borse in Europa hanno vissuto una giornata in altalena, tra le opinioni contrastanti sulla durata della guerra. Sul finale sono peggiorate, con il presidente Donald Trump che ha dichiarato di non voler raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Londra ha perso l'1,33%, Parigi lo 0,98%, Francoforte l'1,5%, Madrid l'1,2% e Milano lo 0,7 per cento. (ANSA).