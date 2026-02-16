(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Borse europee in ordine sparso nel finale con i listini Usa chiusi per la festa di George Washington. Allunga il passo Madrid (+1,15%) distanziando Londra (+0,2%), Parigi (+0,15%), Milano (+0,1%) e Francoforte (-0,35%). In rialzo a 61,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,1 punti al 3,36%, quello tedesco di 0,5 punti al 2,75% e quello francese di 0,4 punti al 3,33%. Si rafforza il dollaro a 84,34 centesimi di euro e 73,36 penny, mentre cedono l'oro (-0,53% a 4.979,42 dollari l'oncia) e l'argento (-1,5% a 75,99 dollari l'oncia). Contrastati il greggio (Wti +1,03% a 63,53 dollari al barile) e il gas naturale, che con un calo del 4,7% a 30,98 euro al MWh si riporta sopra quota 31 euro. In luce i bancari NatWest (+4,48%), spinta dal rialzo del 45% del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Citigroup e dall'avvio del piano di riacquisto titoli per 750 milioni di sterline (862,36 milioni di euro) già annunciato al mercato. Seguono SocGen (+3,4%), Barclays (+2,1%), Bper (+1,65%), Banco Bpm (+1,3%), Unicredit (+1,1%), Mps (+0,8%) e Mediobanca (+0,7%), debole invece Intesa (-0,58%). Brillante il comparto della difesa da Melrose (+3,75%) a Leonardo (+3,65%), spinta da una commessa in Arabia Saudita, e Fincantieri (+1,85%), dopo un nuovo ordine da Norwegian Cruise per 3 imbarcazioni. Contrastati gli automobilistici Bmw (+0,9%), Stellantis (+0,74%), Renault (-1,3%) e Ferrari (-1,9%). (ANSA).