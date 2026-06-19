(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee con gli indici Usa in territorio positivo (Dow Jones +0,15% e Nasdaq +1,9%). Milano (Ftse Mib +0,6%) è la migliore davanti a Francoforte (+0,05%), Madrid (-0,13%), Parigi (-0,25%) e Londra (-0,3%). Le condizioni poste dall'Iran sull'attraversamento dello stretto di Hormuz e l'interruzione di colloqui tra Usa e Iran a seguito dell'attacco di Israele al Libano costituiscono i 'primi intoppi' dopo l'accordo con l'Iran siglato due giorni fa a Versailles dal presidente Usa Donald Trump e costringono i mercati alla cautela. Il greggio appare poco mosso (Wti -0,'07% a 76,55 dollari al barile), mentre corre il gas (+4,03%) a 42,16 euro al MWh, che si riporta sopra ai livelli precedenti la sigla dell'accordo. Debole l'oro (-2,48% a 4.149,93 dollari l'oncia), stabile il dollaro a 1,15 sull'euro, mentre la sterlina risale a 1,32 dollari. Si assesta sotto i 71 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 5,8 punti al 3,69%, quello tedesco di 5,2 punti al 2,98% e quello francese di 6,1 punti al 3,74%. Risalgono i petroliferi Eni (+2,27%), Bp (+2,1%),TotalEnergies (+1,55%) e Shell (+1,5%), così come rimbalzano Saipem (+2,6%) e Subsea7 (+3,7%). In rialzo Commerzbank (+0,99%), di cui Unicredit (+0,49%) ha oltre il 44% dopo la prima fase dell'Ops, di cui da lunedì prossimo scattano i tempi supplementari. Positive Intesa (+0,49%) e Banco Bpm (+0,28%), contrastate Mediobanca (+0,1%) ed Mps (-0,1%). Debole il lusso con Cucinelli (-3,17%), Hermes (-2,1%), Adidas (-2%), Kering (-1,7%) e Moncler (-0,89%). Contrastati agli automobilistici Renault (+3,7%), Stellantis (+0,7%) Ferrari (-0,85%), Porsche (-1,45%) e Volkswagen (-4,2%). (ANSA).