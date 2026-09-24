(ANSA) - MILANO, 24 SET - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee, con gli indici Usa deboli (Dow Jones -0,38% e Nasdaq -0,69%). Milano cede lo 0,3%, Francoforte lo 0,15%, Parigi è invariata, Madrid guadagna lo 0,25% e Londra lo 0,32%. Salgono il greggio (Wti +2,25% a 94,2 dollari al barile e Brent +2,3% a 105,45 dollari al barile) e il gas naturale (+2,1% a 73,53 euro al MWh). Salgono i rendimenti di titoli di stato, a partire da quello dei Btp decennali italiani (+2,2 punti al 4,52%), con uno spread di 95,1 punti sui Bund tedeschi, il cui rendimento sale di 2,1 punti al 3,57%. In rialzo anche i titoli francesi (+2,3 punti al 4,68%), mentre scendono i rendimenti britannici (-1,9 punti al 5,33%). In lieve rialzo l'oro (+0,22% a 4.267,12 dollari l'oncia), così come il dollaro, che passa di mano a 1,14 sull'euro e a 1,32 sulla sterlina. Salgono come di consueto i petroliferi Bp (+2,5%), Repsol (+1,95%), Shell (+1,87%), TotalEnergies (+1,67%) ed Eni (+1,1%). Contrastati gli automobilistici Volkswagen (-1,48%), Stellantis (-1,63%) e Ferrari (+0,55%) e soprattutto Porsche (+2,6%), che secondo gli analisti di Bloomberg potrebbe annunciare allo 'Investor day' del prossimo 7 ottobre una ripresa del margine lordo entro il 2028. Risale il lusso con Pandora (+2,78%); Richemont (+0,97%) e Lvmh (+0,93%), che ha lanciato un'Opa residuale sul 2,44% di Christian Dior (+16,48%). Deboli i bancari SocGen (--2,33%), Bnp (-2,27%), Unicredit (-1,1%), Bper (-0,8%) e Commerzbank (-0,5%). Salgono invece Mediobanca (+0,55%) e Intesa (+0,5%), cauta Mps (+0,13%), invariata Banco Bpm. (ANSA).