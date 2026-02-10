(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Sono in debole crescita Borse europee dopo la recente corsa che ha spinto gli indici verso nuovi massimi e lo stesso fanno i futures su Wall Street. I mercati attendono mercoledì i dati sul mercato del lavoro americano mentre oggi pomeriggio viene diffuso quello sulle vendite al dettaglio. Il dollaro è poco mosso e viene scambiato a 1,19 sull'euro, l'oro si mantiene sopra i 5.000 dollari l'oncia. Fra le materie prime è in leggero rialzo il petrolio (+0,3% oltre 64,6 dollari al barile) scende invece il gas: -3,3% a 32,3 euro ad Amsterdam. Sui mercati azionari Kering (+11%) a Parigi (+0,36%) contribuisce ai rialzi del titoli della moda e del lusso come Moncler (+1,8%) e Brunello Cucinelli (+1,6%) a Milano. Piazza Affari (+0,25%) è migliorata con Ferrari sulla scia dei conti (+6,6%), seguita da Stellantis (+4,6%) e Mediobanca (+2,1%) mentre soffre Mps (-1,4%) in un mercato che scommette sul delisting. Londra resta indietro (-0,24%), Francoforte è quasi piatta (+0,08%). (ANSA).