(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Le Borse in Europa aprono in calo, sulla scia di una ondata di vendite che, partita dai produttori di chip statunitensi, si è estesa all'Asia e ora al Vecchio Continente, mentre gli investitori attendono l'esito delle elezioni di 'mid term' negli Stati Uniti. L'indice Stoxx Europe 600 cede lo 0,5%, con Parigi che apre in calo dello 0,6%, Londra dello 0,5%, Francoforte dello 0,97 per cento. Asml Holding, il principale gruppo europeo nel settore delle apparecchiature per la produzione di chip, perde il 2,6%, contribuendo in misura maggiore al ribasso dell'indice paneuropeo. Nel frattempo, i future sul petrolio Brent risalgono verso i 107 dollari al barile, in seguito a una notizia diffusa da Reuters secondo cui Stati Uniti e Iran sarebbero ancora lontani dal raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Per quanto riguarda i singoli titoli, da segnalare Royal Philips (+6,5%) con una redditività superiore alle attese nel terzo trimestre; Hugo Boss (-1,4%) in calo dopo che l'azienda di moda ha rivisto al ribasso le previsioni su vendite e profitti; Bayer in rincorsa (+5,9%) con il rialzo delle stime sugli utili. (ANSA).