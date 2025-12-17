(ANSA) - MILANO, 17 DIC - L'avvio positivo di Wall Street sposta anche quelle piazze europee che in mattinata erano contrastate. Londra sovraperforma le altre (+1,6%) dopo un calo dell'inflazione superiore alle aspettative. Il Ftse 100 sta registrando il suo maggiore guadagno intraday da aprile, mentre l'inflazione è scesa al livello più basso degli ultimi otto mesi, facendo scommettere su un taglio dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra giovedì. Bene gli energetici con il greggio in rialzo dal livello più basso dal 2021, dopo che il presidente Donald Trump ha aumentato la pressione sul Venezuela ordinando il blocco delle petroliere sanzionate al largo del paese. Sul Ftse Mib (+0,56%) il rialzo è contenuto, Eni guadagna lo 0,44%, Saipem lo 0,78%, Italgas lo 0,7% mentre resta in fondo al listino Enel (-1,3%). Dopo che i dati di martedì hanno mostrato un continuo raffreddamento del mercato del lavoro statunitense, l'attenzione si sposta ora ai dati sull'inflazione, in uscita giovedì. Per le azioni europee, un altro catalizzatore chiave sono i negoziati in corso per un accordo di pace in Ucraina, che sottolineano la tensione tra il crescente ottimismo del mercato e la persistente incertezza geopolitica. (ANSA).