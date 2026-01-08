(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Dopo un avvio in ribasso alcuni listini alleggeriscono la loro posizione e gli indici a Milano (+0,15%), Madrid (+0,2%) e Francoforte (+0,3%) sono impostati al rialzo con l'Euro Stoxx 50 che passa in terreno positivo (+0,12%). Londra prosegue debole (-0,2%) e Parigi cede lo 0,11 per cento. Tra i singoli titoli da segnalare il tonfo di Primark (-12%) dopo un profit warning mentre brillano i titoli della difesa (+2,7% l'indice di settore) dopo che Trump ha dichiarato che intende chiedere una grande spinta alla spesa militare. Non solo Leonardo a Milano (+2,7%) ma anche Bae (+5,9%) e Rheinmetall (+2,16%) accelerano. (ANSA).