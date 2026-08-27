(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Parigi amplia le perdite (-1,14%) e frena anche le altre Borse europee portando lo Stoxx Europe 600 in calo dello 0,33 per cento. Londra cede lo 0,5%, Milano lo 0,4%, Madrid lo 0,55% e Francoforte dimezza i guadagni allo 0,2 per cento. Sul listino francese pesa il calo dei bancari, con Bnp Paribas e Société Générale entrambi in calo di oltre il 4% sulle preoccupazioni per la stabilità politica del Paese, con i candidati alla presidenza pronti a illustrare la loro visione nel corso della giornata. I sei titoli con la performance peggiore nell'indice regionale sono tutti quotati in Francia: tra questi Eiffage (-6,26%) nel settore delle costruzioni, in calo dopo i conti del semestre inferiori alle aspettative; Pernod Ricard (-8,14%) dopo aver rivisto al ribasso le proprie previsioni. A Milano il listino si mette in scia, Buzzi cede il 2,4% e Campari il 2,36 per cento, tra i peggiori. Deboli le banche con Unicredit in calo dell'1,7%, Intesa dello 0,95%, Mps dello 0,67%, Mediobanca dello 0,64% e Banco Bpm dello 0,61 per cento. Sugli scudi restano ST (+4,5%) e Prysmian (+2,8%) con Leonardo (+2,4%) in spolvero. Intanto il petrolio (+0,75% a 88,5 dollari al barile) e il gas naturale (+0,66% a 66 euro al megawattora) interrompono la discesa e riprendono quota. Lo spread tra Btp e Bund decennali, intorno a metà giornata, è a 82,2 punti con i rendimenti rispettivamente al 4,06% e al 3,24 per cento. (ANSA).