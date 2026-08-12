(ANSA) - MILANO, 12 AGO - L'Europa frena sul finale e le Borse chiudono in rosso sulle rinnovate preoccupazioni per il conflitto in Iran che oscurano il dato positivo dell'inflazione negli Stati Uniti. L'indice Stoxx Europe 600 è scivolato dello 0,2%, interrompendo una serie positiva di sette giorni, Londra ha perso lo 0,1%, Francoforte lo 0,23%, Parigi lo 0,46% e Milano ha perso tutti i suoi guadagni (-0,01%). Il petrolio Brent si è attestato intorno agli 88 dollari al barile e il gas ha ripreso a salire dopo che Washington e Teheran hanno irrigidito le proprie posizioni e i colloqui per porre fine alla guerra rimangono in una fase di stallo. Tra i peggiori i titoli del lusso su cui ha pesato il taglio dei target price da parte degli analisti di Deutsche Bank, Hermès ha perso il 2,5%, LVMH il 2,9% e a Piazza Affari Cucinelli il 2,78% e Moncler il 2,28 percento. Si avvia a chiusura invece la stagione delle trimestrali con "utili solidi sono necessari, ma non sufficienti a generare la prossima fase di rialzo" commenta un analista. (ANSA).