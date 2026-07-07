(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Borse europee fiacche al traguardo di metà seduta, con i future Usa contrastati, positivi sul Dow Jones e in forte calo sul Nasdaq. A pesare è il crollo di Samsung in Asia nella mattinata dopo i conti migliori delle attese. A far crollare il titolo sono stati infatti i timori per le consegne di memorie fino al 2027, che pesano anche sul comparto tecnologico europeo. Milano scende sotto la parità (-0,15%), Parigi fa un po' meglio insieme a Madrid (+0,1% entrambe), Londra guadagna terreno (+0,45% mentre Francoforte cede lo 0,67%. Sale il greggio (Wti +0,85% a 69,14 dollari al barile) e soprattutto il gas (+3,76% a 45,79 euro al MWh), che si riporta sotto quota 46 euro, superata in apertura dopo l'attacco a una nave avvenuto nella notte nello stretto di Hormuz. In ripresa l'oro (+0,3% a 4.147,5 dollari l'oncia), mentre il dollaro si consolida a 1,14 sull'euro e 1,34 sulla sterlina. Sale a 77,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 2,8 punti al 3,74%, quello di 2,1 punti al 2,97% e di quello francese di 2,7 punti al 3,76%. Sotto pressione i produttori di semiconduttori Soitec (-11,87%), Infineon (-6,51%), Stm (-6%) e Asml (-5,77% entrambi). In controtendenza l'energia con Shell (+2,39%), Bp (+1,05%), TotalEnergies (+0,76%) ed Eni (+0,64%). Corrono Saipem (+2,1%) dopo la nuova commessa in Indonesia e Subsea7 (+2,1%) in vista delle imminenti nozze. Sul podio i titoli della difesa da Fincantieri (+6,88%) promossa dagli analisti dopo l'ingresso nella subacquea a Saab (+3,66%). Acquisti anche su Babcock (+2,2%) e Avio (+2,1%), più cauta invece Leonardo (+0,86%). In ordine sparso le banche con Mps (-0,8%) e Banco Bpm (-0,53%) deboli, Intesa cauta (+0,2%) e Unicredit (+0,64%) positiva in attesa dei dati definitivi dell'Ops su Commerzbank (-0,29%). (ANSA).