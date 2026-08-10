(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Borse europee fiacche in avvio di settimana, con i listini in lieve calo ad eccezione di Francoforte (+0,1%). Londra cede lo 0,1%, Milano lo 0,15% e Madrid lo 0,3%, mentre Parigi appare invariata. Contrastati i future sui listini Usa, con il Dow Jones in lieve calo ed il Nasdaq in speculare rialzo. Digeriti i dati sul mercato del lavoro americani di venerdì scorso, che hanno fatto correre in particolare Tokyo, gli investitori guardano all'inflazione Usa attesa per mercoledì. Entrambi gli indicatori sono determinanti per le prossime decisioni della Fed sui tassi Usa. Prosegue in parallelo il blocco dei negoziati tra Usa e Iran. Lo spiraglio che si è aperto con l'accordo fra Teheran e l'Oman tiene fermo il greggio (Wti +0,1% a 78,26 dollari al barile) ma non il gas naturale, che guadagna il 4,11% a 57,85 euro al MWh ad Amsterdam. Sale l'oro (+0,92% a 4.356 dollari l'oncia), mentre il dollaro si mantiene stabile a 1,15 sull'euro e a 1,35 sulla sterlina. Poco mosso anche lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi a 76,5 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,4 punti al 3,89%, quello tedesco di 0,1 punti al 3,13% e quello francese di 0,4 punti al 3,91%. Acquisti sui produttori di semiconduttori Nordic (+5,45%), Soitec (+4,35%), Infineon (+3,25%) ed Stm (+2,6%). Bene il lusso con Richemont (+1,82%), Swatch (+1,59%) ed Lvmh (+1,4%), spinte dalle previsioni degli analisti di Bloomberg sulla Cina. Più caute Cucinelli (+0,33%) e Moncler (+0,16%). Segno meno per gli automobilistici Volkswagen (-0,9%), Stellantis (-0,65%) e Ferrari (-0,5%) e per i bancari Bnp (-0,6%), Mediobanca (-0,55%), Bper (-0,5%), Unicredit (-0,4%), Mps (-0,3%), Intesa (-0,2%) e Commerzbank (-0,15%). (ANSA).