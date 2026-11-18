(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Avvio debole per le principali Borse europee, con il rimbalzo dei titoli tecnologici che viene assorbito dal calo di quelli petroliferi e delle materie prime, penalizzati dalle vendite sulle principali commodities, con in testa gas e petrolio. Londra cede lo 0,4%, appesantita dal dato sull'inflazione di ottobre, Francoforte avanza dello 0,2% mentre si muovono attorno alla parità Milano (+0,03%) e Parigi (-0,04%). Bene i future su Wall Street, con il Nasdaq che avanza di quasi un punto percentuale, rincuorato dai risultati di Nvidia, mentre il Dow Jones sale dello 0,2%. Gli investitori guardano al summit tra i leader di Usa, Cina e Russia che si terrà a Pechino tra oggi e domani mentre tirano un respiro di sollievo dopo i risultati sopra le attese di Nvidia, che ribadisce il suo no al ritorno del fondatore Jensen Huang. In Europa il comparto dei semiconduttori è il più brillante (+2,3%), con Technoprobe (+4,7%) e Stm (+2,5%) che si mettono in luce a Piazza Affari. A Francoforte continuano le vendite su Deutsche Bank (-1,3%), nella bufera dopo i rapporti opachi e le carenze nei controlli rivelati da un'inchiesta del Financial Times. Il calo del gas (-3,3% a 82,5 euro al megawattora i future Ttf) e del petrolio (-2,6% il Wti a 83,8 dollari al barile e -1,9% il Brent a 91,36 dollari) allenta le pressioni inflazionistiche e contribuisce alla buona intonazione dei bond. Lo spread Btp-Bund si restringe di un punto base, a quota 104, mentre il rendimento dei decennali italiani scende di oltre 3 punti, al 4,38%. (ANSA).