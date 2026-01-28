(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le Borse europee scontano il crollo dei titoli del lusso all'indomani dei conti di Lvmh, che hanno evidenziato nel primo caso un calo dei ricavi e dell'utile del 2025, e dei ricavi preliminari in calo di Ferragamo. Le peggiori sono Parigi (-1,1%) e Madrid (-0,97%), debole Milano (-0,65%), più cauto invece il calo di Londra (-0,31%) e Francoforte (-0,28%). Contrastati i future Usa con il Dow Jones in lieve rosso a differenza del Nasdaq nel giorno in cui la Fed decide sui tassi insieme alla Banca centrale del Canada. Scende meno delle stime la fiducia dei consumatori tedeschi (Gfk -24,1 punti) mentre sale oltre le attese in Italia a 89,2 punti. Al di sotto delle previsioni invece quella dei consumatori italiani a 96,8 punti. In calendario anche le richieste di mutui Usa e gli indici della Fed di Dallas. Deboli il greggio (Wti - 0,16% a 62,29 dollari al barile) e il gas naturale (-3,25% a 37,5 euro al MWh), su nuovi massimi l'oro (+3,8% a 5.279,75 dollari l'oncia) e in ripresa il dollaro a 83,41 centesimi di euro, 152,67 yen e 72,52 penny. Sale a 59,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in calo di 2 punti al 3,45% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,85%, mentre quello francese cede 2 punti al 3,41%, evidenziando di nuovo un differenziale negativo di Parigi su Roma. Sotto pressione Lvmh (-7,13%) all'indomani dei conti diffusi preliminarmente anche da Ferragamo (-6,35%). Deboli anche Christian Dior (-6,7%), Moncler (-2,72%) e Cucinelli (-1,67%). In luce tra i produttori di semiconduttori Stm (+3,6%) alla vigilia dei conti. (ANSA).