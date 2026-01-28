(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Borse europee deboli, nonostante i future Usa positivi, nel giorno della decisione della Fed sui tassi, previsti invariati al 3,75%. Crollano invece i titoli dei titoli del lusso all'indomani dei conti di Lvmh, che hanno evidenziato un calo dei ricavi e dell'utile del 2025, e dei ricavi preliminari in calo di Ferragamo. Le peggiori sono Madrid (-1,45%), Parigi (-1,2%) e Milano (-1%), più caute invece Londra (-0,5%) e Francoforte (-0,4%). In calo meno delle stime la fiducia dei consumatori tedeschi (Gfk -24,1 punti), mentre in Italia sale oltre le attese a 89,2 punti quella delle imprese e meno del previsto quella dei consumatori a 96,8 punti. In arrivo la decisione sui tassi della Banca Centrale del Canada, le richieste di mutui Usa e gli indici della Fed di Dallas. Risale il greggio (Wti +0,3% a 62,6 dollari al barile) mentre scivola il gas naturale (-4,07% a 37,19 euro al MWh). Scende dai massimi l'oro (-0,29% a 5.255,25 dollari l'oncia) e appare in ripresa il dollaro a 83,53 centesimi di euro, 152,57 yen e 72,57 penny. Si stabilizza a 59,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2 punti al 3,45% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,85% Sotto pressione Lvmh (-6,41%) all'indomani dei conti, che ha diffuso in via preliminare anche Ferragamo (-6,5%). Deboli Christian Dior (-5,7%), Moncler (-1,99%), Kering (-1,73%) e Cucinelli (-1,47%). In luce i produttori di semiconduttori Infineon (+5,6%) dopo le stime di Texas Instruments, Asml (+5,91%) chwe ha diffuso i conti ed Stm (+3,35%), che li presenta domani. (ANSA).