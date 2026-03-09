(ANSA) - MILANO, 09 MAR - La guerra in Iran con la nomina del figlio di Khamenei a nuova guida suprema della repubblica islamica frena le principali borse europee dopo aver scatenato a bufera in Asia e Pacifico. Parigi cede il 2%, Madrid l'1,8%, Milanol'1,7%, Francoforte l'1,4% e Londra l'1,3%. Negativi i future Usa. Gli effetti della corsa del greggio (Wti +13% a 102,82 dollari al barile) e del gas (+17,5% a 62,6 euro al MWh) sull'inflazione lascia presagire un doppio rialzo dei tassi della Bce nel corso dell'anno, spingendo in alto i rendimenti dei titoli di stato. Si attesta a 81 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 8,6 punti al 3,7%, quello tedesco di 3,7 punti al 2,89% e quello francese di 8,6 punti al 3,6%. In rialzo il dollaro a 86,49 centesimi e a 74,96 sterline, mentre si mantiene stabile l'oro a 5.094 dollari l'oncia e il Bitcoin gira in calo (-0,4% a 67.623,6 dollari). Pesa il settore dei semiconduttori, da Asml Holding (-4%) a Infineon (-3,4%) ed Stm (-2%), che avvia la produzione su larga scala della fotonica del silicio. Frenano i bancari SocGen (-4,24%), Barclays (-3,9%), Santander (-3,35%), Unicredit (-2,87%), Banco Bpm (-2,66%), Mps (-2,15%) e Intesa (-2,05%) insieme gli automobilistici Stellantis (-3%) e Ferrari (-2,65%), Volkswagen (-2,1%) alla vigilia dei conti e Renault (-1,82%) che svela domani il piano strategico. Acquisti su Shell (+1,7%) e Bp (+1,3%), resiste Eni (+0,58%), in calo TotalEnergies (-0,7%). Corre il comparto della difesa con Hensoldt (+5,77%), spinta dagli analisti di Jefferies, e Leonardo (+4,54%), favorita da quelli di Barclays. Deboli i produttori di cavi e forniture elettriche Prysmian (-4,76%), Siemens Energy (-4,77%) e Schneider Electric (-4%) dopo un report di Ubs sugli effetti del conflitto in Iran. (ANSA).