(ANSA) - MILANO, 13 APR - Si confermano deboli i principali listini di borsa europei all'indomani del fallimento dei colloqui di pace tra Usa e Iran in Pakistan. Sulla scia del calo segnato in Asia e Pacifico, Francoforte e Madrid cedono l'1,15%, Parigi l'1%, Milano lo 0,9% e Londra (-0,4%) appare più cauta. Dopo l'annuncio del blocco dei porti iraniani da parte degli Usa a partire dalle 16 di oggi e in attesa del report mensile dell'Opec, prosegue la corsa del barile di greggio (Wti +7,23% a 103,55 dollari e Brent +7,02% a 101,91 dollari) e del gas naturale (+8,96% a 47,55 euro al MWh). Si stabilizzano invece i rendimenti dei titoli di stato dopo un balzo iniziale. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 78,5 punti, il rendimento annuo italiano cede 0,4 punti al 3,83% insieme a quello tedesco al 3,05%, mentre i titoli francesi lasciano sul campo 1,1 punti al 3,69%. Si rafforza il dollaro a 85,51 centesimi di euro, 159,6 yen e 74,42 penny. A frenare è il comparto del lusso, da Kering (-3,42%) a Puma (-3%), da Cucinelli (-3,35%) a Moncler (-2,25%) e Richemont (-2,1%). Deboli gli automobilistici Stellantis (-3,15%), Renault (-1,9%), Ferrari (-1,8%) e Volkswagen (-1,65%). In calo tra le banche Unicredit e Commerzbank (-2,2% entrambe), Santander (-2%), Intesa e Bnp (-1,35% entrambe), Bper (-1,25%), Banco Bpm (-1,15%), Mediobanca (-1,1%) ed Mps (-0,75%). Acquisti sui petroliferi Repsol (+1,95%), Shell (+1,55%), Bp ed Eni (+1,45% entrambi), Saipem (+1,35%) e TotalEnergies (+1,1%). (ANSA).