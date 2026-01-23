(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Sono deboli le Borse europee in linea con l'andamento incerto degli indici di Wall Street dove crolla Intel (-13,6%) per i conti e le prospettive deludenti. Si mantengono intorno alla parità Londra (+0,05%) e Francoforte (-0,12%) mentre retrocedono Parigi -0,36% e Milano (-0,9%). A Piazza Affari brillano Saipem (+3,88%), Eni (+2,2%) e Tenaris (+2,11%) sostenute dalle quotazioni del greggio oltre i 61 dollari al barile, che penalizzano invece le compagnie aeree quotate su altri listini: Lufthansa (-2,8%), Air France Klm (-5,4%) e Iag (-3,5%). Sulla piazza milanese cedono Nexi (-3,46%), Unipol (-3,16%) e Mps (-2,67%), ancora in cerca di regole per la lista del cda. Sul mercato Euronext Growth Milan continua il rally di iVision-Tech (+25,3%), che produce gli occhiali indossati da Macron a Davos. L'oro spot intanto, pur in rialzo del 2%, si è allontanato dai massimi a viaggia 4.929 dollari l'oncia. (ANSA).