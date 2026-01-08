(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Sono nel complesso deboli le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street con Francoforte in calo dello 0,24% e Parigi lo 0,12%. Gli investitori prendono atto dei dati Usa a partire dal deficit commerciale, sceso ai minimi dal 2009 per il contrarsi dell'import, e attendono i dati più importanti sul mercato del lavoro Usa che verranno diffusi domani. L'annuncio di Donald Trump secondo cui il budget della difesa statunitense sarà del 50% più alto rispetto alle stime precedenti spingono i titoli della difesa. A Londra (-0,2%) spicca Bae Systems (+5,6%), molto esposta sul mercato americano. Leonardo (+3%) è in vetta a Milano (+0,11%), dove proseguono gli acquisti su Italgas e Snam (+1,9% e +1,5% rispettivamente), all'indomani del ritiro e del collocamento da parte di quest'ultima di bond convertibili in azioni della partecipata. Azimut (+1,54%) viene intanto premiata per la raccolta record, oltre le stime. Le vendite affossano Amplifon (-4,7%), Stm (-2%) e Prysmian (-1,6%). Fuori dal paniere principale il nuovo capitolo del lodo Mondadori lascia invece indifferente il titolo della casa editrice (+0,24%). Lo spread Btp-Bund nel frattempo resta sotto soglia 66, a 65,7 punti base. Poco mosso l'euro-dollaro, aumenta il prezzo del greggio con il Wti texano sopra i 57 dollari al barile (+1,93%). Si scommette su una crescita dell'export di petrolio venezuelano verso gli Stati Uniti a discapito della Cina ma senza un aumento significativo della produzione del Paese sudamericano. (ANSA).