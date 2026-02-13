(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Borse europee contrastate nel finale con i listini Usa piuttosto incerti (Dow Jones +0,2% e Nasdaq +0,05%). Milano (-1,5%) è la peggiore preceduta da Madrid (-1,1%) e Parigi (-0,3%). Positive Londra (+0,45%) e Francoforte (+0,5%). Scende a 60,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,5 punti al 3,37%, quello tedesco di 1,3 punti al 2,76% e quello francese di 1,6 punti al 3,34%. In ribasso il greggio (Wti-0,4% a 62,58 dollari al barile), il gas naturale (-1,5% a 32,5 euro al MWh), l'oro (-2,21% a 4.950,25 dollari l'oncia) e soprattutto l'argento (-6,77% a 77,63 dollari l'oncia). Sale il dollaro a 84,29 centesimi di euro e 73,41 penny. Pesa il comparto bancario, da Bper (-5,25%), SocGen e Commerzbank (-5,2% entrambe), Banco Bpm (-4,25%), Unicredit (-3,55%) e Intesa (-2,56%). Difficoltà per il lusso di Lvmh (-2%), Cucinelli (-2%), Christian Dior (-1,7%), Hermes (-1,4%) e Cucinelli (-1,3%). Contrastati i produttori di semiconduttori, con rialzi per Be (+4,25%), Asm (+2,88%) ed Stm (+1,35%), mentre cede Nordic (-4,37%). (ANSA).