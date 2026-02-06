(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Si muovono a due velocità le principali borse europee, con i future Usa positivi. Il tracollo di Stellantis (-24,62%) a seguito di oneri per 22,5 miliardi per un cambio di strategia sull'auto elettrica frena Milano (-0,24%) e in parte Parigi (-0,05%), mentre procedono al rialzo Madrid (+0,98%), Francoforte (+0,67%) e Londra (+0,2%). Sotto pressione anche Renault (-4,95%) dopo lo stop, secondo il settimanale tedesco Wiwo, imposto dal Tribunale di Monaco alle vendite di Megane e Clio, che sarebbero collegate a una rete telematica non autorizzata. Sotto pressione anche Porsche (-2,97%), più caute Volkswagen (-1,9%) e Bmw (-1,7%). Difficoltà anche per i titoli del lusso, da Kering (-3,15%) a Puma (-2,95%) e Moncler (-1,8%). Acquisti sui bancari Bper (+2,9%), sull'onda lunga dei conti, Barclays (+2,5%), Unicredit (+1,35%) e Intesa (+0,86%). (ANSA).