(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Borse europee contrastate a differenza dei listini Usa (Dow Jones +0,43% e Nasdaq +0,77%) con la Germania che esce dalla recessione e il Regno Unito che cresce oltre le stime, nel giorno dei conti di BlackRock (+4,46%), Morgan Stanley (+3,4%) e Goldman Sachs (+2,11%). Londra sale dello 0,45% e Milano guadagna lo 0,35%, mentre Parigi e Madrid cedono lo 0,2% e Francoforte appare invariata. Scende a 62,9 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi calcolato dall'agenzia Bloomberg, mentre l'analogo dato di Mts scende a 59,2 punti. Cede 0,6 punti il rendimento annuo italiano al 3,44%, ne guadagna 0,2 quello tedesco al 2,81% e ne perde 0,3 quello francese al 3,48%. In calo il greggio (Wti -4,63% a 59,14 dollari al barile), sale il gas (+2,43% a 32,59 euro al MWh) e cedono sia l'oro (-0,2% a 4.610,45 dollari l'oncia) sia l'argento (-0,85% a 90,35 dollari l'oncia). Rimbalza il dollaro a 86,2 centesimi di euro, 158,74 yen e 674,8 sterline. In luce i produttori di semiconduttori Asm (+11,05%), Asml Holding (+7,27%), Nordic (+3,45%) ed Stm (+1,35%). Deboli gli automobilistici Mercedes (-2,78%), Stellantis (-2%), Porsche (-1,56%) e Ferrari (-0,84%) e i petroliferi Eni (-2,2%), Bp (-2,15%), TotalEnergies (-1%) e Shell (-0,43%). In ordine sparso le banche, con Banco Bpm (+2,31%) e Unicredit (+1,89%) in luce a differenza di Commerzbank (-2,16%), Mps (-1,56%) e Mediobanca (-0,78%), dopo la netta smentita di Piazza Gae Aulenti alle indiscrezioni su un possibile interesse in Rocca Salimbeni. (ANSA).