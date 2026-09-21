(ANSA) - MILANO, 21 SET - Chiusura in rialzo per le Borse europee, sostenute dalla ripresa degli sforzi diplomatici per la fine della guerra in Medioriente e dal conseguente forte calo del prezzo del petrolio, che ha visto sia il Brent che il Wti scendere sotto i 100 dollari al barile. All'ottimismo degli investitori ha contribuito anche il buon esito dei colloqui tra Usa e Cina, in vista del summit tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping: Francoforte è salita dell'1,07%, Parigi dello 0,92% e Londra dello 0,75%. (ANSA).