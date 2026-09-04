(ANSA) - MILANO, 04 SET - Le Borse europee restano guardinghe in attesa della pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro americano del primo pomeriggio, dai quali potranno arrivare indicazioni utili per ipotizzare le mosse della Fed sui tassi. Londra è poco mossa, Parigi cede lo 0,2%, mentre Francoforte, dove si mette in luce Volkswagen (+6%), avanza dello 0,3%. Fiacca Milano (-0,3%), che sconta le vendite sul comparto bancario. A Wall Street avanzano i future sul Nasdaq (+0,5%) e sono poco mossi quelli sull'S&P 500 (+0,1%). Movimenti contenuti anche sui titoli di Stato, con i rendimenti dei Btp stabili al 4,16% e lo spread con il Bund fermo a 81 punti base. Gli economisti si attendono che l'economia americana crei 55mila nuovi posti di lavoro ad agosto, dopo l'inattesa flessione di luglio. Un dato sotto le attese raffredderebbe le aspettative di un taglio dei tassi a settembre da parte della Fed, su cui ha recentemente frenato il governatore Christopher Waller. A Piazza Affari arretrano Unicredit (-1,6%), Eni (-1,9%), Banco Bpm (-1,2%), Diasorin (-1,1%) e Banca Mediolanum (-0,8%) mentre corrono Lottomatica (+2,4%), Stm (+1,9%), Stellantis (+1,7%) e Buzzi (+1,7%). Frena la sua corsa il petrolio, che resta comunque sopra i 90 dollari al barile, con il Wti a quota 90,5 dollari (-0,9%) e il Brent a 95 dollari (-0,5%), in attesa di capire gli sviluppi della crisi mediorientale. Alleggerimenti anche sul gas, in calo dell'1% a 71 euro al megawattora. (ANSA).