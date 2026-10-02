(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa, favoriti dal dato sui nuovi occupati americani inferiore alle stime. Una circostanza apparentemente negativa, che porterà però la Fed a essere più accomodante sui tassi. Londra sale dello 0,3%, Madrid dello 0,35%, Milano dello 0,4%, Parigi dello 0,75% e Francoforte dell'1,15%. Cala la tensione sui rendimenti dei titoli di stato con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che scende a 114,8 punti e il rendimento italiano ne perde 9 al 4,6%. In calo di 5,8 punti quello tedesco al 3,45% e di 6,8 punti quello francese al 4,84%, con uno spread di 140,5 punti. Si attesta a 100 dollari il Brent (-1,4% a 100,9 dollari al barile), mentre accelera il gas (+1,5% a 75,04 euro al MWh). Lieve rialzo per l'oro (+0,16% a 4.182,64 dollari l'oncia), in calo il dollaro a quasi 1,13 sull'euro e sopra 1,32 sulla sterlina. In luce il comparto dei semiconduttori con Infineon (+8,2%), Stm (+6,25%) e Technoprobe (+5,93%). Contrastati i petroliferi Repsol (-2,6%), TotalEnergies (-0,3%), Bp (+0,2%), Shell (+0,65%) ed Eni (+0,85%). Deboli i bancari Bper (-1,58%), Unicredit (-1,33%), Intesa (-1%) e Credit Agricole (-0,95%) e Commerzbank (-0,7%). (ANSA).