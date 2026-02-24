(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Le Borse europee hanno ridotto le perdite e Parigi è riuscita a passare in lieve rialzo (+0,17%), così come Londra (+0,16%), e Francoforte si è portato in parità (+0,05%). Resta tuttavia qualche incertezza a metà seduta in attesa del dato Adp sull'occupazione e sulla fiducia dei consumatori negli Usa mentre i futures di Wall Street sono leggermente positivi. A Milano (-0,46%) in attesa dei conti del 2025 avanzano Tim (+2,44%) e Saipem (+1,18%). Sul podio oltre al gruppo di tlc, che oggi aggiorna anche il piano, ci sono Stm (+2,26%) e Ferrari (+2,24%). Bene poi Stellantis (+1,53%) che ha visto aumentare le immatricolazioni in Europa a gennaio. Poste (-1,5%) scende con le banche, a partire da Bper (-2,9%) fra le prese di beneficio che colpiscono i titoli finanziari anche sugli altri listini europei. Fuori dal paniere principale spiccano Avio (+4,73%) sulla scia degli incentivi pubblici per uno stabilimento in Virginia e Ferretti (+1,4%) a seguito della diffusione dei conti. In leggero calo rispetto all'apertura lo spread Btp-Bund (a 60,9 punti). Tra le materie prime si è arrestata la crescita dell'oro (-0,2% a 5.158 dollari l'oncia) e sono piatte le quotazioni del greggio. L'euro continua a essere scambiato a 1,17 dollari. (ANSA).