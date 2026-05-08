(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Avvio debole per le Borse europee che guardano all'evolversi della guerra in Iran dopo gli scontri nello stretto di Hormuz che rischia di allontanare i colloqui di pace malgrado le rassicurazioni di Donald Trump sulla tenuta della tregua. Il prezzo del petrolio è tuttavia nel complesso poco mosso con il Brent ora a 100 dollari e il Wti a 95 dollari Francoforte dopo l'inatteso calo della produzione industriale a marzo, perde lo 0,88% in avvio, Parigi lo 0,73% e Londra lo 0,22% alle prese con l'esito delle elezioni locali. Nel pomeriggio l'attenzione degli investitori, oltre che al Medio Oriente, sarà rivolta ai dati sul mercato del lavoro Usa. (ANSA).