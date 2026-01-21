(ANSA) - MILANO, 21 GEN - L'arrivo a Davos del Presidente Donald Trump non tranquillizza i mercati, forse perchè la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyenne non ci sarà e l'incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato cancellato. Lo Stoxx 600 scende dello 0,6%, appesantito dai titoli finanziari e tecnologici, e ora anche i futures statunitensi scendono. I titoli dei settori materiali e lusso invece rimbalzano. Londra cede lo 0,2%, Parigi lo 0,33%, Francoforte (-1%) e Milano (-1,2%) ampliano le perdite. I titoli del Tesoro sono saliti di qualche punto, lo spread tra Btp e Bund è al 65,3 punti con il rendimento italiano al 3,5% e quello tedesco al 2,87 per cento. Il rally dei metalli preziosi continuato, con oro e argento spot in rialzo rispettivamente del 2,2% ritoccando i massimi storici e dello 0,2 per cento. Il greggio è tornato positivo (+0,12% a 65 dollari al barile in Europa), il gas naturale scambiato ad Amsterdam sale dell'1,3% a 36,3 euro. Il Bitcoin è in calo dello 0,7 per cento. A Piazza Affari si mantengono sugli scudi Tenaris (+2,4%) e Amplifon e sprofonda Fincantieri (-3,18%). Ancora deboli le banche con Pop. Sondrio in ribasso del 2,94%, Mps del 2,25%, Unicredit del 2,29 per cento. (ANSA).