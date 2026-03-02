(ANSA) - TOKYO, 02 MAR - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in netto calo, scontando le tensioni geopolitiche legate all'attacco militare congiunto degli Stati Uniti e Israele all'Iran nel fine settimana, con le quotazioni del petrolio subito schizzate al rialzo, per quello che secondo gli analisti potrebbe essere il preludio di un periodo di incertezza più lungo del previsto. In apertura il Nikkei cede l'1,51%, a quota 57.959,86, con una perdita di 890 punti. Sui mercati valutari lo yen è tornato a deprezzarsi sul dollaro, a un livello di 156,40, e sull'euro, trattando a 184,10. (ANSA).