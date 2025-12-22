(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Seduta positiva sui listini asiatici mentre i metalli preziosi come l'oro e l'argento, ma anche il rame, volano su nuovi massimi e il petrolio si rafforza dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intensificato il blocco contro il Venezuela. Gli investitori scommettono su una chiusura positiva dell'anno per le Borse, alla luce del rialzo registrato venerdì dai titoli Usa, in particolare dai tecnologici del Nasdaq. Tokyo ha chiuso la giornata in deciso rialzo (+1,81%) e i rendimenti dei bond giapponesi sono saliti a record che non vedevano da molti anni dopo l'aumento dei tassi di venerdì. Si è rafforzato anche lo yen Bene ma con minor vigore Hong Kong (+0,3%) e Shanghai (+0,69%), più decisa la crescita del listino tecnologico di Shenzhen (+1,13%). (ANSA).