(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in chiaro rialzo guardando a una possibile intesa sullo stretto di Hormuz e al contenimento dei prezzi del petrolio. La Borsa di Tokyo si avvia alla chiusura in crescita di oltre il 3%, con i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen in aumento rispettivamente dell'1,4% e dell'1,8%. Caute Hong Kong (+0,3%) e Sidney (+0,9%), ma corre Seul in rialzo di quattro punti percentuali con il suo indice principale. In marginale crescita i futures sui mercati europei. (ANSA).