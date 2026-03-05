(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Il rimbalzo, iniziato ieri in Europa, è diventato globale. I listini in Asia salgono per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran e ora il Vecchio Continente viene di nuovo messo alla prova, con l'aumento delle tensioni geopolitiche e sui mercati energetici. Tokyo è salita dell'1,9%, Shanghai dello 0,6%, Hong Kong dello 0,3% ma i futures sull'euro stoxx 50 sono in calo dello 0,5% e dello 0,2% sull'Eurostoxx 600. Intanto il petrolio continuato la sua avanzata, poiché la risoluzione del conflitto iraniano potrebbe durare più a lungo di quanto inizialmente previsto. (ANSA).