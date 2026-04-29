(ANSA) - MILANO, 29 APR - Seduta nel complesso positiva sui listini asiatici che hanno risentito solo inizialmente delle vendite sui tecnologici americani, per i dubbi sugli investimenti in Ai, così come per le quotazioni del petrolio che rimangono oltre i 100 dollari al barile con l'incertezza sull'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Sui mercati c'è attesa per l'ultimo discorso di Jerome Powell da presidente della Fed nel giorno in cui si ritiene lascerà i tassi invariati. Con Tokyo chiusa per festività, Hong Kong sta guadagnando l'1,5%. Positive anche Shanghai (+0,74%) e Shenzhen (+1,75%) così come Seul (+0,75% la chiusura). (ANSA).