(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Listini di borsa positivi in Asia e nel Pacifico nel giorno della decisione della Fed sui tassi. Tokyo guadagna lo 0,05%, Shanghai lo 0,27%, Taiwan l'1,5% e Seul l'1,69%, mentre Sidney cede lo 0,09%. Ancora aperte Hong Kong (+2,43%), Mumbai (+0,28%) e Singapore (-0,45%). Negativi i future sull'Europa, positivi invece quelli Usa. Oltre ai tassi Usa, previsti invariati, si segnala il calo inferiore alle stime della fiducia dei consumatori tedeschi (Gfk -24,1 punti contro i -25,5 previsti). In arrivo all'Italia la fiducia delle imprese e dei consumatori. In calendario anche le richieste di mutui Usa, gli indici della Fed di Dallas e la decisione sui tassi della Banca Centrale del Canada, che secondo le stime li lascerà invariati. Sui minimi da 4 anni il dollaro, che si riprende a 83,42 centesimi di euro, 152,68 yen e 72,48 penny. Balza l'oro (+3,84% a 5.281,52 dollari), che si porta su nuovi massimi, contrastati invece il greggio (Wti +0,14% a 62,48 dollari al barile) e il gas naturale (-0,56% a 38,55 euro al MWh). (ANSA).