(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Seduta nel complesso positiva sui mercati asiatici sulla scia del ribalzo registrato da Wall Street dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha fatto un passo indietro escludendo l'uso della forza in Groenlandia e nuovi dazi ai paesi europei. La Borsa giapponese ha guadagnato l'1,73%, Hong Kong ha invece oscillato intorno alla parità. Shanghai e Shenzhen sono saliti rispettivamente dello 0,15 e dello 0,68 per cento. Più deciso il rialzo di Seul (+0,87%). A correre sono stati i titoli tecnologici: stasera è attesa la trimestrale di Intel e le aziende di chip hanno beneficiato anche delle parole del ceo di Nvidia, Jensen Huang, a Davos che hanno rafforzato l'entusiasmo sull'intelligenza artificiale. E' così volato un fornitore di Nvidia, Disco (+17%), alla Borsa di Tokyo mente in Corea si è messa in luce Samsung Electronics (+1,8%). In Giappone hanno recuperato terreno i bond governativi. Sono invece in rialzo i rendimenti del Treasuries americani mentre il dollaro è poco mosso. Nel pomeriggio, alle 14.30 ora italiana, negli Stati Uniti verranno diffusi i dati sul Pil nel trimestre e sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. (ANSA).