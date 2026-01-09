(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Borse di Asia e Pacifico tendenzialmente positive sulla scia della chiusura mista di Wall Street. Da parte degli investitori c'è cautela in attesa dei dati chiave sull'occupazione negli Usa che potrebbero influenzare le aspettative sui futuri tagli dei tassi da parte della Fed. La lente resta poi sule tensioni geopolitiche dall'Ucraina al Venezuela fino alle rivolte di piazza in Iran. Tokyo con il Nikkei sale dell'1,61%. Hong Kong guadagna un marginale 0,28%. Salgono le Piazze cinesi (Shanghai +0,91%, Shenzhen +1,32%) mentre l'inflazione in Cina risale ai massimi da febbraio 2023. Tra gli altri Seul segna un +0,75% dopo aver toccato livelli record all'inizio della settimana grazie ai guadagni dei produttori di chip. Piatta Sydney (-0,03%). L'Europa è attesa positiva mentre i future su New York si muovo contrastati. Dal punto di vista macro grande attenzione è ai dati sul lavoro americano: il tasso di disoccupazione di dicembre dovrebbe scendere dal 4,6 al 4,5%, e la variazione degli occupati essere positiva per 55 mila unità dopo i -105 mila di novembre. (ANSA).