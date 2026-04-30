(ANSA) - MILANO, 30 APR - Borse asiatiche in rosso mentre si teme una nuova escalation in Medioriente, dove lo stretto di Hormuz resta bloccato e gli Stati Uniti starebbero valutando nuovi attacchi all'Iran. Il petrolio vola ai massimi dall'inizio della guerra, con il Brent che si è spinto fino a sfondare i 126 dollari al barile, prima di ripiegare sopra i 123 dollari, ai massimi da almeno quattro anni, mentre il Wti si colloca sopra i 109 dollari al barile. Tokyo e Seul cedono l'1,1%, Hong Kong l'1,2%, Sydney il 2,2% mentre sono poco mossi i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen, in rialzo entrambi dello 0,1%. In rosso anche i future su Wall Street, con quelli sull'S&P 500 e sul Nasdaq che cedono lo 0,3%, nonostante le buone trimestrali di Amazon e Alphabet, sull'Europa, con l'Euro Stoxx 50 che cede lo 0,9%. In calo anche i bond, con i rendimenti dei Treasury che sono saliti al 4,43%, dopo che ieri la Fed ha mantenuto i tassi invariati mostrando profonde divisioni al suo interno su come agire sui tassi mentre i trader hanno abbandonato le speranze di una riduzione del costo del denaro quest'anno. Oggi sono attese le decisioni sui tassi della Bce e della Banca d'Inghilterra. (ANSA).