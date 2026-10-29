(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Borse di Asia e Pacifico in prevalenza negative sui risultati deludenti di Alphabet e l'ondata di vendite su Samsung Electronics che hanno pesato sui titoli tecnologici, mentre gli investitori i risultati di Amazon e Intel per ottenere ulteriori indicazioni sulle prospettive degli investimenti nell'intelligenza artificiale. I futures sul Nasdaq sono in ribasso. Le Piazze europee sono caute. Dopo la Fed che ha lasciato i tassi fermi, la lente è sulla Bce. In Asia Tokyo sale dell'1,1%. Gli investitori si preparano alla decisione di politica monetaria della Banca del Giappone prevista per domani. Si prevede che mantenga il tasso di riferimento all'1,25%, dopo l'aumento di settembre, mentre potrebbe rivedere al rialzo le previsioni sull'inflazione, dato che l'aumento dei prezzi del petrolio e la debolezza dello yen aggravano le pressioni sui prezzi. In calo Hong Kong (-0,4%), Shanghai (-0,8%). Più decisa le flessione di Shenzhen (-2,8%). Il Kospi lascia sul terreno l'1,24%. (ANSA).