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(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Mercati azionari asiatici senza una direzione precisa, con la Borsa di Tokyo debole dopo i dati sulla crescita economica del Giappone nel quarto trimestre 2025. In una giornata che vede chiusa Wall Street per la festività del Presidents' Day, l'indice Nikkei ha concluso in calo dello 0,2%, con la Cina negativa (Shanghai -1,2%, Shenzhen -1%). In rialzo dello 0,5% Hong Kong mentre Seul ha chiuso in calo dello 0,2%. Positiva dello 0,2% Sidney. Piatti i future sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).