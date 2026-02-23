(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato il sistema dei dazi avviato in questi mesi dal presidente Trump, con nuove tariffe commerciali Usa generalizzate del 10%, alzate poi 15%. Tokyo e le Borse cinesi sono ancora chiuse per le festività del Capodanno dell'Estremo oriente, mentre ha lavorato Hong Kong che si sta apprestando a chiudere con un aumento del 2,5%. Ma per il resto si registrano solo rialzi e ribassi al di sotto del punto percentuale, con Seul in aumento dello 0,6% e Sidney in calo dello speculare 0,6%. Il listino di Singapore sale dello 0,2%, quello di Mumbai dello 0,4%. Piatti i future sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).