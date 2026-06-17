(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Seduta in ordine sparso per i listini asiatici dove scivola Hong Kong (-0,9%) zavorrata dalle prese di profitti sui tecnologici. Incerte le altre Borse cinesi di Shanghai e Shenzhen che oscillano intorno alla parità. Bene invece Tokyo (+0,86%) e Seul (+1,58%) . Si rafforzano intanto i titoli di Stato da quelli americani ai giapponesi con una generale discesa dei rendimenti in attesa della Fed. Con l'accordo di pace in Medio Oriente continua a ridursi il prezzo petrolio: il Brent è sotto i 79 dollari al barile, ai minimi da 3 mesi. (ANSA).