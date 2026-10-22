(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Borse di Asia e Pacifico in rosso, sui risultati contrastanti delle principali società tecnologiche Usa. Un andamento che non è riuscito a rassicurare gli investitori sui rendimenti dei massicci investimenti nell'intelligenza artificiale, rinnovando la pressione sui titoli dei semiconduttori e sull'azionario cinese. Seul è in ribasso del 3,75% e Tokyo del 2,55%. Hong Kong perde il 3,17%, Shanghai l'1,5% e Shenzhen il 2,67%. I produttori di chip sudcoreani hanno subito il contraccolpo maggiore dalla correzione nel settore tecnologico. I future su Wall Street sono in flessione così come lo sono quelli europei. (ANSA).