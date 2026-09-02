(ANSA) - MILANO, 02 SET - Le Borse di Asia e Pacifico, dopo sei sedute positive, vedono rosso e, come già per Wall Street, pagano l'instabilità geopolitica con la ripresa degli scontri tra Stati Uniti e Iran e la guerra in Ucraina. Ancora in rialzo il petrolio con il wti che punta i 91 dollari e il Brent verso 96 dollari al barile. Non è da meno il gas il cui prezzo si conferma sopra i 73 euro al megawattora. E non cambia il leitmotiv sui rendimenti dei bond ancora in crescita. Il decennale italiano sale di 4 punti base al 4,21% sempre sui massimi da fine novembre 2023. Il bund tedesco è al 3,37% e l'oat francese al 4,24% mentre il dieci anni giapponese sfiora il 3 per cento. Nel dettaglio tra le singole Piazze, Tokyo a scambi in corso perde il 2,85%, e Seul che ha chiuso gli scambi, il 3,99% con i ribassi di Samsung Electronicse SK Hynix . Tiene Hong Kong (-0,29%), mentre Shanghai cede lo 0,88% e Shenzhen l'1,33%. Le Piazze europee sono attese in flessione così come sono negativi i future su Wall Street. Tra i macro sono in agenda negli Usa la variazione degli occupati ADP di agosto, gli ordini di fabbrica mese su mese di luglio e il Beige Book della Fed. (ANSA).