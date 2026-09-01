(ANSA) - MILANO, 01 SET - In Asia le Borse sul finale di seduta appaiono contrastate ma l'indice che riassume l'andamento dei mercati asiatici, il Msci Asia Pacific avanza dello 0,9%, sulla buona strada per il sesto giorno consecutivo di guadagni. Tokyo ha guadagnato lo 0,62% (Topix) ma l'indice Nikkei è scivolato in calo dello 0,15%; Hong Kong cede lo 0,63%, Shanghai lo 0,18 per cento. Seul ha guadagnato lo 0,23%, Taiwan l'1,78% spinta da MediaTek (+10%) dopo che Nvidia ha annunciato un investimento di 3,5 miliardi di dollari nel produttore taiwanese di chip. L'aumento delle tensioni geopolitiche e le persistenti preoccupazioni per l'aumento dei rendimenti obbligazionari continuano invece a pesare su Usa ed Europa. In particolare i future sull'Euro Stoxx 50 sono in calo dello 0,3% mentre i contratti sul Ftse 100, che riapre dopo il weekend lungo festivo, sono in ribasso dello 0,6%. Nel frattempo, il petrolio Brent continua a salire, scambiando a 91,24 dollari al barile. (ANSA).